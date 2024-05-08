Силкин: Никто в РПЛ не показывает чемпионской игры

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист считает, что никто из действующих претендентов на титул не показывает чемпионской игры.

«Чемпионом должна становиться команда, которая лучше всех играет в атаке и в обороне, а у нас у всех клубов есть с той или иной частью проблемы», — приводит слова Силкина Legalbet.

В настоящий момент на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги располагается «Зенит», который имеет в своей копилке 51 очко. На второй позиции находится «Краснодар» (50), а замыкает тройку «Динамо» (50).