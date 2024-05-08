Габулов оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов высказался о шансах московского клуба на победу в первенстве России.

«Для меня не было неожиданностью, скорее долго ожидаемым, чтобы «Динамо» наконец начало бороться за чемпионство. Потому что все возможности для этого есть. Последние 3-4 года они планомерно к этому движутся», — приводит слова бывшего вратаря сборной России издание «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас на первом месте в чемпионате страны находится «Зенит», заработавший 51 балл. На втором месте располагается «Краснодар», набравший 50 очков. Тройку лучших замыкает «Динамо», уступающее «быкам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «бело-голубые» отправятся в гости к калининградской «Балтике». Игра запланирована на 11 мая.