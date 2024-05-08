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Агент Ранджеловича рассказал о будущем игрока в «Рубине»

08 Мая 2024 • 18:27 Комментировать
Рубин
...
Ростов
11.05 14:00

Василис Панагиотакис, агент, представляющий интересы форварда «Рубина» Лазара Ранджеловича, рассказал о будущем своего клиента в казанском клубе.

«Лазар счастлив в «Рубине». Что касаемо его будущего в команде, то посмотрим, что будет в конце мая», — приводит слова Панагиотакиса издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что сербский футболист перебрался в «Рубин» в сентябре 2023 года из греческого «Олимпиакоса» за компенсацию в размере одного миллиона евро.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне первенства России нападающий провёл 21 встречу, отличившись одним забитым мячом.

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