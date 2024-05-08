Терёхин: «Краснодар» может откатиться и на четвёртое место»

Олег Терёхин, бывший российский форвард порассуждал о «Краснодаре» и оставшихся матчах «быков» в сезоне РПЛ.

«Могут и одного очка не набрать, а могут и набрать, команда непредсказуема. Не удивлюсь, если и на третье место откатятся. И на четвёртом могут оказаться, если не наберут очков», - делится Терёхин для Legalbet.

Напомним, в оставшихся турах «Краснодару» предстоит сыграть в гостях со «Спартаком» и «Сочи» и дома с «Динамо».

Ранее Олег Терёхин дал небольшое эксклюзивное интервью нашему сетевому изданию, в котором порассуждал не только о «Краснодаре», но и о других командах РПЛ и чемпионской гонке в целом.