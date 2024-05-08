Дасаев не смог назвать фаворита РПЛ

Бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Трудно назвать фаворита. Сейчас турнир стал интереснее. И «Динамо», и «Краснодар» претендуют на чемпионство, помимо «Зенита». У трех команд есть шансы», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

По итогам 27 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России находится «Зенит», набравший 51 балл. Преследователями «сине-бело-голубых» являются «Краснодар» и «Динамо», у которых по 50 набранных очков.

28-й тур РПЛ начнется 10 мая матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.