Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев не смог назвать фаворита РПЛ

08 Мая 2024 • 18:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
1 2.08 X 3.65 2 3.35
10.05 16:00

Бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Трудно назвать фаворита. Сейчас турнир стал интереснее. И «Динамо», и «Краснодар» претендуют на чемпионство, помимо «Зенита». У трех команд есть шансы», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

По итогам 27 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России находится «Зенит», набравший 51 балл. Преследователями «сине-бело-голубых» являются «Краснодар» и «Динамо», у которых по 50 набранных очков.

28-й тур РПЛ начнется 10 мая матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Ринат Дасаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
17:09
Бывший агент Писарского: «Владимиру надо поехать в Крым и начать всё с нуля»
13:46
Ставка на точный счёт матча Крылья Советов — Ахмат РПЛ — 10 мая 2024
07 Мая
21:46
Рискованная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Ахмат чемпионата России – 10 мая 2024
06 Мая
11:05
Адиев раскрыл, когда определится его будущее: «Будем общаться»
10:45
Адиев - об игре «Ахмата»: «Речь не про эстетику»
05 Мая
16:02
Бериша не согласился со званием главного провокатора в РПЛ
04 Мая
23:30
Агент: «Конате мог бы пригодиться ЦСКА или «Локомотиву»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча В «Реале» приняли решение по Эндрику Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия
«Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
19:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
У «Алании» лишь одна победа с конца марта – над «Кубанью»
19:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» одержала волевую победу в матче с «Аланией»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Ташуев считает, что город Краснодар может иметь два клуба высокого уровня
18:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен, что в «Зените» нет кризиса
18:49 · Россия. Премьер-лига
Фильцов: «Возможно, Матвею Сафонову пора попробовать себя в Европе»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Никто в РПЛ не показывает чемпионской игры
18:41 · Россия. Премьер-лига
Габулов оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ
18:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Ранджеловича рассказал о будущем игрока в «Рубине»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Краснодар» может откатиться и на четвёртое место»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Дасаев не смог назвать фаворита РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Лишь бы Тюкавин не повторил судьбу Кокорина»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов ответил, виноват ли Федотов в неудачах ЦСКА
18:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин заявил, что «Факел» не нужно было штрафовать за кричалки в адрес «Зенита»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Дьяков объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» наказал Безрукова за шутку о деньгах – заявление 1 официально
Все новости
Рекомендуем