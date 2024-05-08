Пономарёв: «Лишь бы Тюкавин не повторил судьбу Кокорина»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА высказался о Константине Тюкавине. Этот молодой форвард «Динамо» обрёл прекрасную форму в текущем сезоне. Пономарёв сопоставил Тюкавина с некогда молодым талантом динамовцев Александром Кокориным.

«Лишь бы не расслабился на волне популярности, парень молодой. Лучший ли он форвард РПЛ? Не вижу смысла называть его лучшим — вешать эти ярлыки», - говорит Пономарёв для «РБ Спорт».

Пономарёв пояснил, что в «Динамо» уже были молодые таланты, которым свой потенциал раскрыть не удалось.

«Кокорина тоже по молодости называли едва ли не главным талантом страны. Лишь бы Тюкавин его судьбу не повторил», - добавляет эксперт.