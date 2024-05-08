Кузнецов ответил, виноват ли Федотов в неудачах ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, есть ли вина главного тренера Владимира Федотова в неудачных результатах «красно-синих».

«Вина всего клуба и всей команды. Почему мы привыкли списывать все на одного человека? Он тренирует команду, но играют футболисты», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что даже если ЦСКА не попадет в топ-8, то это не будет позором, но сезон можно будет считать неудачным и провальным.

После 27 туров ЦСКА занимает восьмую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.

11 мая подопечные Федотова проведут гостевой поединок против «Зенита».