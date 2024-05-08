Булыкин заявил, что «Факел» не нужно было штрафовать за кричалки в адрес «Зенита»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Ранее КДК оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за кричалку фанатов «Зенит» — позор российского футбола» в матче 27-го тура первенства России.

«Эта кричалка про «Зенит» не такая уж оскорбительная. Мата в ней вообще нет, а в других кричалках, где он присутствует, на них никто не обращает внимание. Я считаю, что это культура боления. Фанаты могут придумывать любые кричалки, потому что они болеют, поддерживают клуб», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Добавим, что встреча между коллективами завершилась со счётом 1:1. Потеря очков петербургского клуба обострила гонку за чемпионство.