Дьяков объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом

Виталий Дьяков, бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» объяснил, почему питерский «Зенит» по итогу сезона станет чемпионом России.

«Зенит», полагаю, снова чемпионом будет — три оставшихся матча выиграют, «Динамо» оступится в Калининграде, «Краснодар» против «Спартака». «Динамо» бездарно проигрывает «Ростову» с «Уралом», а «Краснодар» не обыгрывает «Ахмат», - говорит Дьяков для «РБ Спорт».

Напомним, что до конца сезона РПЛ осталось лишь три тура. На первом месте идёт «Зенит» с 51 баллом, второе место с 50 баллами делят «Краснодар» и «Динамо». Потенциальное чемпионство может стать для питерского клуба шестым подряд.