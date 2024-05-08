«Рубин» выступил с заявлением по поводу ситуации с футболистом команды Русланом Безруковым. После недавней победы над «Зенитом» игрок в прямом эфире пошутил, что команда ждёт «денежек от карту» от «Краснодара», борющегося за чемпионство.

«Рубин» выразил сожаление об этой ситуации и отметил, что клуб поддерживает борьбу РФС с очищением футбола в стране от коррупции. Казанцы считают, что даже намёки на коррупционные моменты являются недопустимыми.

«Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить», - говорится в заявлении.

«Рубин» также сообщил, что в отношении Безрукова были приняты дисциплинарные меры. В клубе провели разъяснительную работу.