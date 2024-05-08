Петржела желает Александру Кержакову скорее найти работу

Властимил Петржела, бывший главный тренер питерского «Зенита» высказался об Александре Кержакове. Бывший форвард по последним новостям устроился на стажировку в знаменитый испанский клуб – «Севилью».

«Любая стажировка, особенно в таком большом клубе, пойдёт ему на пользу. Скрестил за него пальцы, чтобы он скорее работу нашёл. Александр способен быть полезным любому клубу РПЛ, уверен», - говорит Петржела для «РБ Спорт».

Ранее в этом сезоне Кержаков работал с сербским «Спартаком» из Суботицы. В прошлом сезоне пару месяцев бывший футболист возглавлял кипрский клуб «Кармиотисса».

В «Севилье» высказались о первом дне стажировки Кержакова