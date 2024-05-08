Терехов: «Я рос на «Спартаке»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о столичном «Спартаке».

«Спартак» – народная команда? Безусловно. Я рос на «Спартаке». По телевизору показывали их одних», — приводит слова Терехова Metaratings.

По итогам 27 туров подопечные Владимира Слишковича располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белой» команды 43 набранных очка.

Ближайший матч «Спартака» состоится 11 мая — соперником москвичей станет «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.