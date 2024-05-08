«Спартаку» отказал экс-тренер «Челси»

«Спартак» ищет нового главного тренера для команды. Согласно данным TuttoMercatoWeb, московский клуб обращался к кандидатуре Маурицио Сарри, но услышал отказ.

Согласно данным источника, Сарри за последние недели не смогли убедить четыре клуба. Помимо «Спартака» в этом списке также находятся английский «Ноттингем Форест», испанская «Севилья» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Отмечается, что теперь с 65-летним Сарри связался «Марсель». Специалист находится без работы с марта после ухода из «Лацио». Ранее Маурицио работал и с другими известными командами, в частности с «Ювентусом», «Челси» и «Наполи».