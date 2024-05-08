Беленов рассказал секрет своего спортивного долголетия

Александру Беленову, опытному вратарю воронежского «Факела» уже 37 лет. Мягко говоря, не самый молодой возраст для футболиста даже на позиции голкипера. Страж ворот рассказал свой секрет спортивного долголетия.

«У меня чуть другая задача, нежели у полевых игроков. Никакого секрета нет — я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», - говорит Беленов для «РБ Спорт».

Ранее в карьере выпускник академии белгородского «Салюта» выступал за такие клубы как московский «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфа» и «Рубин». В «Факеле» Беленов оказался прошлым летом, придя в клуб свободным агентом.

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