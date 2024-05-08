Дасаев — о новом контракте Семака: «Это правильное решение»

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на решение «Зенита» продолжить сотрудничество с Сергеем Семаком.

Ранее стало известно, что руководство «сине-бело-голубых» планирует предложить Семаку новый трудовой договор на пять лет.

«Конкурентов у Семака пока нет. Поэтому считаю это решение правильным. Он показывает результат», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает первую позицию в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 51 очко в 27 турах. Отрыв от ближайших преследователей составляет один балл.