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Дасаев — о новом контракте Семака: «Это правильное решение»

08 Мая 2024 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на решение «Зенита» продолжить сотрудничество с Сергеем Семаком.

Ранее стало известно, что руководство «сине-бело-голубых» планирует предложить Семаку новый трудовой договор на пять лет.

«Конкурентов у Семака пока нет. Поэтому считаю это решение правильным. Он показывает результат», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает первую позицию в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 51 очко в 27 турах. Отрыв от ближайших преследователей составляет один балл.

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