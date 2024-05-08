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Президент «Урала»: Агенты ищут варианты Помазуну

08 Мая 2024 • 17:16 Комментировать
Факел
...
Урал
12.05 16:30

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем вратаря команды Ильи Помазуна.

Напомним, контракт футболиста принадлежит ЦСКА, а за «шмелей» он выступает на правах аренды.

«Нет никакого понимания по будущему Помазуна. Если его отпустят, то мы с удовольствием вновь его заберем», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Функционер добавил, что сейчас агенты Помазуна ищут ему новый клуб, но пока никаких предложений у него нет.

Напомним, 27-летний Помазун выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешней кампании голкипер сыграл в 31 матче во всех турнирах, пропустил 45 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Урал Григорий Иванов Илья Помазун ещё теги

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