Бывший агент Писарского: «Владимиру надо поехать в Крым и начать всё с нуля»

Виктор Панченко, бывший агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, раскритиковал переход футболиста в самарский клуб из «Оренбурга» , который произошёл в январе 2023 года.

Напомним, с тех пор Писарский провёл за «Крыльев Советов» 36 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

По мнению Панченко, стиль игры самарской команды не подходит Писарскому, что негативным образом сказывается на результативности форварда.

«Кому нужен нападающий без голов? Клуб бесплатно не отпустит. Насколько я знаю, его предлагали в аренду во все команды РПЛ, и все отказались. Как реабилитировать карьеру? Поехать в Крым и начать всё с нуля», — приводит слова Панченко Metaratings.

Контракт Писарского с «Крыльями Советов» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.