Габулов: Тюкавин может вырасти в большую звезду

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Габулов оценил игру форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Эксперт признался, что ему очень нравится игра Тюкавина, который не снижает к себе требования.

«Нужно еще больше требовать от себя и повышать свою результативность, чтобы стать стабильнее. У него есть все, чтобы вырасти в большую звезду», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин появился на поле в 35 играх во всех турнирах, 16 раз поразил сетку ворот соперников и стал автором девяти ассистов.

После 27 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ, имея в своей копилке 50 очков.