Терехов: «Федотов из нынешнего состава ЦСКА выжимает максимум»

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове, вместе с которым он успел поработать в «Сочи».

Терехов считает, что из нынешнего состава «армейцев» Федотов выжимает максимум.

«При наличии достойных трансферов ЦСКА должен бороться за чемпионство. Федотов из нынешнего состава ЦСКА выжимает максимум, и, думаю, они сейчас находятся на том месте, где должны находиться с учётом их трансферных кампаний», — цитирует Терехова Metaratings.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года после того, как сумел выиграть с «Сочи» серебряные медали чемпионата России.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.