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Габулов: «Европа? Тюкавину ещё надо заматереть»

08 Мая 2024 • 16:48 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Экс-футболист «Динамо» Владимир Габулов ответил вопрос о возможном отъезде нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Это абсолютно реально. Отъезд должен быть своевременным. Тюкавину еще надо заматереть», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Динамо» выиграет РПЛ, то Тюкавину можно уезжать, но в противном случае стоит еще сезон поиграть в России.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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