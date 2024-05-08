Габулов: «Европа? Тюкавину ещё надо заматереть»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Габулов ответил вопрос о возможном отъезде нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Это абсолютно реально. Отъезд должен быть своевременным. Тюкавину еще надо заматереть», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Динамо» выиграет РПЛ, то Тюкавину можно уезжать, но в противном случае стоит еще сезон поиграть в России.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.