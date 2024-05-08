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Губерниев: «Может, когда-нибудь президентом России станет женщина»

08 Мая 2024 • 16:35 Комментировать

Известный футбольный обозреватель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что в России существует определённое неравенство между мужчинами и женщинами. По словам Губерниева, ему не хватает женщин на руководящих должностях. Журналист считает неправильной ситуацию, когда мужчины могут зарабатывать больше денег, чем женщины.

«Что касается нашей страны, то перемены тоже происходят и без всякого сомнения. У нас по конституции третье лицо в стране – дама. Это Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации. Может, когда-нибудь доживём до того, что президентом России станет женщина», - цитирует Губерниева Sport24.

Стоит сказать, что Дмитрий Губерниев регулярно делится своим мнением о футбольных матчах и событиях. Накануне Губерниев даже обратился к нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
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