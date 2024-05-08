Агент Ангбана: «Если бы Морено был хорошим тренером, то не пошёл бы в «Сочи»

Агент Секу Траоре, представляющий интересы хавбека «Сочи» Викторьена Ангбана, высказался о наставнике южан Роберте Морено.

«Морено считает, что он хороший тренер. Это не так. Если бы он был хорошим тренером, то не пошел бы работать в «Сочи», — заявил Траоре «Матч ТВ».

Агент считает, что «Сочи» ошибся в Морено, ведь тот уже, кажется, подыскивает себе новый клуб в чемпионате России.

Морено возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. На данный момент южане идут на последнем месте в РПЛ, имея в своей копилке 20 набранных очков.

Трудовой договор испанского специалиста с «Сочи» рассчитан до конца июня.