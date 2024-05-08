Квеквескири: «Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о действующем чемпионе России «Зените».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Факел» и «Зенит» сыграли вничью (1:1). По мнению Квеквескири, «сине-бело-голубые» недооценили своего соперника.

«Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

На сегодняшний день «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.