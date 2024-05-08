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Агент: Джикия готовится к игре с «Краснодаром»

08 Мая 2024 • 16:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

«Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного голевого балла.

Последний раз 30-летний футболист выходил на поле в матче 20-го тура РПЛ 10 марта, когда «Спартак» проиграл дома «Факелу» (0:2).

Игра 28-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» пройдет 11 мая, начало — в 16:30 по мск.

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