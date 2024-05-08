Чистяков: «Нравятся человеческие качества Морено»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Сочи», поделился мнением о наставнике южан Роберте Морено, который возглавил команду минувшей зимой.

«Я бы сказал, что это чисто испанский специалист. Дисциплина. Питание. Нет мелочей. Футбол — тот, который он даёт, высокий прессинг, выход из обороны. Нравятся его человеческие качества», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, до «Сочи» Морено работал в «Барселоне», «Роме», «Монако» и национальной сборной Испании.

За три тура до финиша РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от 14-го «Факела» на восемь очков.