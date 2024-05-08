Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о карьере форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.