Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола

08 Мая 2024 • 16:11 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о карьере форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграла Хорватии.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Рауль Рианчо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
16:11
Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола
13:44
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
07 Мая
22:33
Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»
20:19
Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»
20:05
Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»
19:51
Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»
19:40
Сенников: «Дзюба может и дальше играть в РПЛ»
19:32
Член совета директоров «Локомотива» высказался о ситуации с Дзюбой
18:45
Абаев: «Максимум «Локомотива» в этом сезоне РПЛ — четвёртое место»
18:26
Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть»
18:24
Пономарёв: «Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай»
18:16
Пономарёв: «Дзюба уже отработанный материал для РПЛ»
18:10
Баранник считает, что в нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»
16:20
В «Локомотиве» отреагировали на претензии представителя Дзюбы
16:12
Ньямси заявил, что в Лиге 1 «Локомотив» входил бы в топ-5
14:43
Валерий Баринов считает, что Дзюбу никто не станет удерживать в «Локомотиве»
14:35
Петржела: Поведение Дзюбы не удивляет
06 Мая
13:11
«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча В «Реале» приняли решение по Эндрику «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал»
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
17:24 · Россия. Премьер-лига
Дасаев — о новом контракте Семака: «Это правильное решение»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Агенты ищут варианты Помазуну
17:09 · Россия. Премьер-лига
Бывший агент Писарского: «Владимиру надо поехать в Крым и начать всё с нуля»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Тюкавин может вырасти в большую звезду
16:48 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Федотов из нынешнего состава ЦСКА выжимает максимум»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Европа? Тюкавину ещё надо заматереть»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Может, когда-нибудь президентом России станет женщина»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Ангбана: «Если бы Морено был хорошим тренером, то не пошёл бы в «Сочи»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Агент: Джикия готовится к игре с «Краснодаром»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Нравятся человеческие качества Морено»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола
16:00 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Верю, что «Сочи» может зацепиться за стыки»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Фильцов ответил, предаст ли Сафонов «Краснодар» в случае перехода в «Зенит»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев уверен, что «Факел» останется в РПЛ
Все новости
Рекомендуем