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Чистяков: «Верю, что «Сочи» может зацепиться за стыки»

08 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
12.05 19:00

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков оценил перспективы южан в нынешнем сезоне.

Напомним, после 27 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. За три игры до конца сезона «Сочи» отстаёт от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на восемь очков.

Чистяков выразил надежду на то, что его команде удастся оказаться в зоне стыков по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Верю. Иначе бы не играл, если бы не верил. У нас есть шанс, будем бороться», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Отметим, что права на Чистякова принадлежат «Зениту», а за «Сочи» он выступает на правах аренды.

Свой следующий матч команда Роберта Морено проведёт 12 мая против «Пари НН».   

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Чистяков

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СОЧИ ПАРИ НН
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