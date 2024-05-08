Чистяков: «Верю, что «Сочи» может зацепиться за стыки»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков оценил перспективы южан в нынешнем сезоне.

Напомним, после 27 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. За три игры до конца сезона «Сочи» отстаёт от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на восемь очков.

Чистяков выразил надежду на то, что его команде удастся оказаться в зоне стыков по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Верю. Иначе бы не играл, если бы не верил. У нас есть шанс, будем бороться», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Отметим, что права на Чистякова принадлежат «Зениту», а за «Сочи» он выступает на правах аренды.

Свой следующий матч команда Роберта Морено проведёт 12 мая против «Пари НН».