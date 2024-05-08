Фильцов ответил, предаст ли Сафонов «Краснодар» в случае перехода в «Зенит»

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов высказался о возможном переходе вратаря кубанского клуба Матвея Сафонова в «Зенит».

«Станет ли это предательством? Думаю, что предательства не будет. Насколько я слышал, парень уважает руководство клуба», — цитирует Фильцова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, стороны смогут договориться, если захотят этого.

В этом сезоне Сафонов сыграл в 27 встречах чемпионата России и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 18 миллионов евро.