Ташуев уверен, что «Факел» останется в РПЛ

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о положении своей бывшей команды в чемпионате России.

Напомним, 65-летний специалист покинул клуб в конце апреля. На его место был назначен Игорь Черевченко.

«Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется», — цитирует Ташуева «Известия».

По итогам 27 туров «Факел» идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке воронежцев 28 очков.

В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Урал» в 28-м туре РПЛ, начало — в 16:30 по мск.