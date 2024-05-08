Илича оштрафовали после первого же матча в РПЛ

На выходных Саша Илич дебютировал в качестве главного тренера «Пари НН». Под руководством 46-летнего серба команда проводила домашний матч против «Спартака» и смогла набрать очко – ничья 0:0.

КДК РФС оштрафовал Илича после дебютного матча в Премьер-лиге. Сербский специалист должен выплатить 10 тысяч рублей за нарушение в виде выхода за пределы технической зоны.

«Пари НН» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Зону стыковых игр команда опережает на одно очко, а зону прямого вылета – на три.

Ближайший матч «Пари НН» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Сочи» на выезде.