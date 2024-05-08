Терехов: «Забавляло, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Химок» Сергей Терехов, ранее выступавший за «Сочи», рассказал, как относился к мнению людей, которые называли южан фарм-клубом «Зенита».

Напомним, слухи о связях между «Сочи» и «Зенитом» появились из-за большого количества переходов игроков из одного клуба в другой.

«Больше забавляло, учитывая, что мы отбирали у них очки, обыгрывали в Питере. Тогда придумали байку, что им уже ничего не надо и они специально проиграли. Но если серьёзно, это два самостоятельных клуба», — цитирует Терехова Metaratings.

В текущем сезоне «Сочи» и «Зенит» провели между собой две игры, и оба раза победу одерживал петербургский клуб (3:0 и 2:0).