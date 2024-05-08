Экс-главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил состояние московского «Динамо», борющегося за победу в чемпионате России.

- У «Динамо» есть вратарская проблема. Складывается ощущение, что Личка бросает монету, Щунина или Лещука ставить на конкретный матч. В последнее время динамовцам стало фартить. Без фарта в футболе успехов не добьёшься, и динамовцы его заслуживают. «Динамо» на определённых отрезках играет очень организованно и создаёт большое количество голевых моментов, как в первом тайме с «Сочи», но иногда может разваливаться, как в матче против «Ростова».

Игра с «Зенитом» показала, что «Динамо» обладает уверенностью, которой нет сейчас у «Зенита» и «Краснодара». Это может перерасти в самоуверенность, но мне кажется, что у динамовцев всё выровняется, что в последних турах у них будет нормальный эмоциональный фон и желание. Наверно, Личке даже не надо особо настраивать футболистов. В этом плане у «Динамо» ситуация лучше, чем у «Зенита» и «Краснодара», – заключил Щербаченко.

«Динамо» по итогам 27 туров РПЛ имеет 50 очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на один балл.

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