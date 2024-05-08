«Спартак» оштрафовали после нулевой ничьей

На выходных «Спартак» проводил гостевой матч 27-го тура чемпионата России против «Пари НН». За 90 игровых минут команды не смогли размочить счёт – ничья 0:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение о наказании для «Спартака». Клуб оштрафовали на 40 тысяч рублей. Причина – команда с задержкой вышла из раздевалки перед началом игры.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч РПЛ команда Владимира Слишковича проведёт в субботу, 11 мая, - против «Краснодара» на своём поле.