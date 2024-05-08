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Игрок «Сочи» Сааведра назвал любимое блюдо в России

08 Мая 2024 • 15:39 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
12.05 19:00

Хавбек «Сочи» Игнасио Сааведра ответил на вопрос, привык ли он к еде в России.

Напомним, чилийский полузащитник перебрался в «Сочи» в зимнее трансферное окно.

«Да. Еда очень нравится не только мне, но еще и всей моей семье, которая уже находится в Сочи. Еда в России превзошла мои ожидания. Любимое блюдо? Хачапури, ха-ха», — заявил Сааведра Sport24.

В футболке южан Сааведра появился на поле в десяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор 25-летнего полузащитника с «Сочи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сааведра в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Игнасио Сааведра

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