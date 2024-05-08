Стипиди: «Динамо хочет выиграть чемпионат по делу, а «Зенит» – просто покайфовать в Питере»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матчей 27-го тура РПЛ «Факел – «Зенит» (1:1) и «Динамо» – «Сочи» (3:2).

- Гол Клаудиньо отменили правильно. Офсайд у Вендела был, ВАР провёл линию. Да, он не коснулся мяча, но побежал за ним и повёл за собой соперника. Если бы Вендел не двигался, то другое дело. Что касается пенальти, тысячу раз показали повтор. Есть ВАР, есть главный арбитр, который ходил смотреть видео. Если приняли такое решение, значит, оно верное.

Вы меня извините, но если «Зенит» даже с Воронежем разобраться не может, то о чём тогда можно говорить? Сетуют, что Воронеж тянул резину? Я видел, что «Факел» хотел отыграться, и он это сделал. Скорее это «Зенит» тянул время, когда выигрывал 1:0.

«Факел» играл как мог. Футболисты там не очень большого мастерства, но желания у них хоть отбавляй. Бьются за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. А у «Зенита» бюджет во сколько раз выше? Зато Клаудиньо мастер снимать майку, бежать куда-то, показывать трибунам что-то. Нино очень прилично выглядит, Дуглас – тоже, а остальные бразильцы в «Зените» – шоумены.

Из девяти разыгрывавшихся очков в последних трёх матчах «Зенит» взял только одно. Понятно, что «Краснодар» ему не соперник, но «Динамо» соперник. Оно показало против «Сочи» футбол достаточно хорошего уровня. Да, динамовцы пропустили два мяча в конце, но забили сколько надо и победили. Видно, что команда хочет что-то по делу выиграть, а «Зенит» хочет просто опять стать чемпионом, получить свои премиальные и покайфовать в Питере.

Посмотрите на этого Кассьерру, на этого Клаудиньо, Вендела, Барриоса… Мостовой перестал с ними играть. Заберите его в другую команду – и посмотрите, как он там заиграет. А с этими ребятами бразильцами он играть не может. Короткий-средний пас, только другу отдают и никому больше.

Смешно уповать на то, что арбитр как-то не так судил матч. Может, «Зенит» и заслужил победу, но если вы такие мастера, то забейте Воронежу пару-тройку мячей, и всё. Но команда, наверно, психологически неустойчива, и на неё повлияло то, что весь стадион болел и гнал «Факел» вперёд. Я ещё раз удостоверился, Семак в «Зените» не имеет никакой возможности влиять на ход игры, на футболистов. Стоит тренер и вообще не понимает, что происходит, – заметил Стипиди.

«Зенит» по итогам 27 туров чемпионата России идёт на первом месте, набрав 51 очко.