Даниил Денисов: «Баня — лучшее восстановление после игры»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о восстановлении после игры.

«Лучшее восстановление после игры — сон, правильное питание и процедуры. Баня – в том числе», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В текущей кампании 21-летний футболист принял участие в 27 играх с учетом всех турниров и оформил три ассиста.

По итогам 27 сыгранных туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 43 набранных очка.

В ближайшем туре «красно-белые» встретятся на своем поле с «Краснодаром». Игра состоится 11 мая и стартует в 16:30 по мск.