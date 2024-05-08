Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даниил Денисов: «Баня — лучшее восстановление после игры»

08 Мая 2024 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о восстановлении после игры.

«Лучшее восстановление после игры — сон, правильное питание и процедуры. Баня – в том числе», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В текущей кампании 21-летний футболист принял участие в 27 играх с учетом всех турниров и оформил три ассиста.

По итогам 27 сыгранных туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 43 набранных очка.

В ближайшем туре «красно-белые» встретятся на своем поле с «Краснодаром». Игра состоится 11 мая и стартует в 16:30 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Денисов

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
15:39
«Спартак» оштрафовали после нулевой ничьей
15:24
Даниил Денисов: «Баня — лучшее восстановление после игры»
11:27
Моссаковский считает, что план Галицкого не сработал
11:00
Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы
07 Мая
20:55
Радимов — об игровом времени Игнатова: «Какая ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?» 1
19:17
Игнатьев объяснил нестабильные выступления «Краснодара»
15:06
Максименко – лучший игрок «Спартака» в апреле
14:17
Суперкомпьютер предсказал, на каком месте финиширует «Спартак» в РПЛ
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
06 Мая
22:07
Игрок «Рубина» Иву: «Сперцян готов к любой из топ-5 лиг Европы»
19:04
Колосков считает, что Слишкович сплотил игроков «Спартака»
17:33
Булыкин считает, что «Спартаку» будет тяжело догнать лидеров 1
17:27
Деменко охарактеризовал выступление «Спартака» в нынешнем чемпионате 1
16:57
Шавло: «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата» 1
16:24
«С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия — это другого склада человек» — Черчесов
15:56
В агентстве отреагировали на информацию о переходе Форбса в «Краснодар»
15:03
«Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул» — Нигматуллин
14:11
«Спартаку» не хватает забивного форварда» — Бояринцев 1
12:20
Литвинов объяснил, почему взял бы в «Спартак» де Брёйне
11:14
Мостовой - о Мусаеве: «Жалко «Краснодар», профукали чемпионство»
10:34
Кузьмичёв: «Миранчук укрепил бы середину поля «Спартака» 1
10:16
Литвинов: «В «Спартаке» есть футболист, похожий на де Брёйне»
05 Мая
14:45
Заварзин: «Пусть Галицкий сам тренирует «Краснодар» 2
29 Апреля
23:40
Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
16:00 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Верю, что «Сочи» может зацепиться за стыки»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Фильцов ответил, предаст ли Сафонов «Краснодар» в случае перехода в «Зенит»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев уверен, что «Факел» останется в РПЛ
15:44 · Россия. Премьер-лига
Илича оштрафовали после первого же матча в РПЛ 1
15:41 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Забавляло, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко рассказал, в чём преимущество «Динамо» над «Зенитом» и «Краснодаром» эксклюзив
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» оштрафовали после нулевой ничьей
15:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Сааведра назвал любимое блюдо в России
15:30 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Динамо хочет выиграть чемпионат по делу, а «Зенит» – просто покайфовать в Питере» эксклюзив
15:24 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Баня — лучшее восстановление после игры»
15:20 · Россия. Премьер-лига
«Факел» наказан за кричалку фанатов о «Зените»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Зенит» — позор российского футбола? У каждого своё мнение»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич оштрафован за критику судейства
14:47 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт назвал главную проблему «Зенита»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Байрамян ответил, как изменился Карпин
Все новости
Рекомендуем