«Факел» наказан за кричалку фанатов о «Зените»

В начале недели в Российской премьер-лиге проходил матч 27-го тура между «Факелом» и «Зенитом». Команды не смогли выявить сильнейшего, забив друг другу по одному разу – 1:1. По ходу матча фанаты воронежской команды скандировали оскорбительную кричалку в адрес команды-противника.

«Зенит» - позор российского футбола», - доносилось с трибун в Воронеже.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение о наказании для «Факела». Клуб должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее «Факел» осудил оскорбительную кричалку своих болельщиков в адрес «Зенит».