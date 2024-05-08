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Ташуев: «Зенит» — позор российского футбола? У каждого своё мнение»

08 Мая 2024 • 15:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на высказывания болельщиков воронежской команды, которые по ходу матча с «Зенитом» называли петербургский клуб позором российского футбола.

«Я не могу это комментировать, вообще не моя тема. Это болельщики, это эмоции, у каждого своё мнение», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. Также отметим, что сейчас за «сине-бело-голубых» выступают девять бразильских игроков и два колумбийца.  

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