Ташуев: «Зенит» — позор российского футбола? У каждого своё мнение»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на высказывания болельщиков воронежской команды, которые по ходу матча с «Зенитом» называли петербургский клуб позором российского футбола.

«Я не могу это комментировать, вообще не моя тема. Это болельщики, это эмоции, у каждого своё мнение», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. Также отметим, что сейчас за «сине-бело-голубых» выступают девять бразильских игроков и два колумбийца.