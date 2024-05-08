Игнашевич оштрафован за критику судейства

Глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился информацией о наказании для наставника «Балтики» Сергея Игнашевича.

Напомним, после игры 27-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Балтикой» (2:1) Игнашевич назвал судейство позорным.

Григорьянц заявил, что фраза «позорное судейство» является оскорблением в адрес официального лица. Функционер отметил, что Игнашевич извинился на заседании.

«Решение по Игнашевичу — два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

После 27 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.