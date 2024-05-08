Рапопорт назвал главную проблему «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о проблемах петербургской команды в последних матчах.

По мнению эксперта, причина плохой игры «сине-бело-голубых» в атаке заключается в слабой реализацией голевых моментов.

«Сейчас главная проблема «Зенита» в том, что игроки перестали реализовывать моменты. Почему не получается, сложно сказать. Бывает, что уверенность переходит в неуверенность, если мяч не идёт в ворота», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.