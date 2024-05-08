Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян ответил, как изменился Карпин

08 Мая 2024 • 14:34 Комментировать
Рубин
...
Ростов
11.05 14:00

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, как изменился главный тренер команды Валерий Карпин за времена совместной работы.

«Как изменился Карпин со времени знакомства? Валерий Георгиевич всегда растет. Он прогрессирует как тренер», - цитирует Байрамяна Sport24.

Отметим, что Карпин тренирует не только «Ростов», но и национальную сборную России.

На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт в субботу, 11 мая, - против «Рубина» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Хорен Байрамян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
14:34
Байрамян ответил, как изменился Карпин
07 Мая
20:09
Балахнин: «Уход Песьякова – это потеря для «Ростова»
17:27
Абаев — о критике Песьякова: «Сергей успешно проводит сезон»
17:13
Евгений Чернов: Хочется забраться повыше в таблице
06 Мая
14:03
Иву: «РПЛ точно входит в топ-10 в Европе»
03 Мая
22:16
Рахимов - о будущем Даку: «Мы с ним вели эту беседу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
15:20 · Россия. Премьер-лига
«Факел» наказан за кричалку фанатов о «Зените»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Зенит» — позор российского футбола? У каждого своё мнение»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич оштрафован за критику судейства
14:47 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт назвал главную проблему «Зенита»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Байрамян ответил, как изменился Карпин
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему его не удивляют результаты «Сочи»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Терехов — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Возможно, он понял, что не может дать ничего коллективу»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Я играл на позиции центрфорварда»: Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича
13:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Беленов: «Внизу турнирной таблицы борьба не хуже, чем в верхней половине»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Беленов рассказал, как относится к смене тренера в «Факеле»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему назвал Тюкавина лучшим игроком апреля в РПЛ
13:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Тюкавин тащит «Динамо» в этом сезоне»
Все новости
Рекомендуем