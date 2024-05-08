Байрамян ответил, как изменился Карпин

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, как изменился главный тренер команды Валерий Карпин за времена совместной работы.

«Как изменился Карпин со времени знакомства? Валерий Георгиевич всегда растет. Он прогрессирует как тренер», - цитирует Байрамяна Sport24.

Отметим, что Карпин тренирует не только «Ростов», но и национальную сборную России.

На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт в субботу, 11 мая, - против «Рубина» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.