Терехов объяснил, почему его не удивляют результаты «Сочи»

Экс-футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о результатах южан в текущем сезоне.

Защитник заявил, что не удивлен провалу «Сочи», где были постоянные смены тренеров.

— Заранее было видно, что все к этому идет, что сезон будет сложный и, скорее всего, что команда будет внизу турнирной таблицы, — приводит слова Терехова Metaratings.

В настоящий момент главным тренером «Сочи» является Роберт Морено. Под его руководством команда находится внизу турнирной таблицы чемпионата России, имея на счету 20 очков после 27 игр.

12 мая «Сочи» примет «Пари НН». Старт поединка 28-го тура РПЛ запланирован на 19:00 по мск.