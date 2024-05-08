Терехов — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Возможно, он понял, что не может дать ничего коллективу»

Экс-футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о причинах ухода Курбана Бердыева из стана южан.

Игрок заявил, что вопросы нужно задавать руководству, ведь никаких предпосылок к уходу Бердыева не было.

«Возможно, он сам не видел перспективы в этой команде. Может быть, в какой-то момент понял, что не может дать ничего коллективу», — приводит слова Терехова Metaratings.

На данный момент наставником «Сочи» является испанский специалист Роберт Морено. После 27 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своей копилке 20 зачетных баллов.

В следующем туре «Сочи» примет на своем поле «Пари НН» (12 мая).