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Терехов — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Возможно, он понял, что не может дать ничего коллективу»

08 Мая 2024 • 14:07 Комментировать
Сочи
...
Пари НН
12.05 19:00

Экс-футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о причинах ухода Курбана Бердыева из стана южан.

Игрок заявил, что вопросы нужно задавать руководству, ведь никаких предпосылок к уходу Бердыева не было.

«Возможно, он сам не видел перспективы в этой команде. Может быть, в какой-то момент понял, что не может дать ничего коллективу», — приводит слова Терехова Metaratings.

На данный момент наставником «Сочи» является испанский специалист Роберт Морено. После 27 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своей копилке 20 зачетных баллов.

В следующем туре «Сочи» примет на своем поле «Пари НН» (12 мая).

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СОЧИ ПАРИ НН
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