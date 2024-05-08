Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

По мнению эксперта, для петербургской команды предстоящая встреча гораздо важнее, чем для «армейцев».

«Для «Зенита» самое главное — чемпионство. Они смогут как-то простить невыход в финал Кубка, но не потерю чемпионства, а для ЦСКА наоборот», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.