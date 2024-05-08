Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»

08 Мая 2024 • 14:07 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

По мнению эксперта, для петербургской команды предстоящая встреча гораздо важнее, чем для «армейцев».  

«Для «Зенита» самое главное — чемпионство. Они смогут как-то простить невыход в финал Кубка, но не потерю чемпионства, а для ЦСКА наоборот», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Эдуард Мор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
12:42
Появилась информация о будущем Марио Фернандеса в «Зените»
12:29
Стало известно, сыграет ли Марио Фернандес в оставшихся матчах сезона
11:47
Семак — о ЦСКА: Лёгких матчей не будет
10:25
Квеквескири: «Не считаю «Зенит» позором российского футбола»
10:11
Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»
07 Мая
21:40
Алексей Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА
20:45
Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного
19:31
Тарханов считает, что Заболотному нужно оставаться в ЦСКА
17:44
Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России
17:36
Сенников считает, что ЦСКА провалил сезон
17:25
Агент Роши рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Зенитом»
16:55
«Даже в кризис «Зенит» умудряется идти на первом месте» — Быстров
16:30
«Зенит» не в кризисе» — Лепёхин
16:29
В ЦСКА дали комментарий о состоянии Роши
16:25
В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши
15:47
Деменко назвал главную причину неудач «Зенита»
15:32
Нигматуллин назвал двух игроков, которые его удивили в РПЛ
15:19
РПЛ или Кубок России: в «Зените» рассказали, какой трофей приоритетнее
14:26
Азмун надеется на очередное чемпионство «Зенита»
14:08
Чанов: «Для ЦСКА этот сезон провальный»
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
00:13
ЦСКА планирует продлить контракт с Заболотным
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
14:34 · Россия. Премьер-лига
Байрамян ответил, как изменился Карпин
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему его не удивляют результаты «Сочи»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Терехов — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Возможно, он понял, что не может дать ничего коллективу»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Я играл на позиции центрфорварда»: Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича
13:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Беленов: «Внизу турнирной таблицы борьба не хуже, чем в верхней половине»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Беленов рассказал, как относится к смене тренера в «Факеле»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему назвал Тюкавина лучшим игроком апреля в РПЛ
13:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Тюкавин тащит «Динамо» в этом сезоне»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская не считает Тюкавина игроком европейского уровня
12:48 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал тройку лучших полузащитников РПЛ
12:42 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем Марио Фернандеса в «Зените»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Марио Фернандес в оставшихся матчах сезона слухи
Все новости
Рекомендуем