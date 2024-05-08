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«Я играл на позиции центрфорварда»: Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича

08 Мая 2024 • 13:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о необычной тренировке Владимира Слишковича.

Футболист заявил, что Слишкович распределил игроков не на своих позициях, чтобы снять напряжение с команды.

«Я играл на позиции центрфорварда. Нормально поиграли, получили эмоции. Результат был не так важен», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах и записал в свой актив один голевой пас.

После 27 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 43 набранных очка.

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