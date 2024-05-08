Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»

Леонид Гольдман, агент форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.

«Мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги», — приводит слова Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что самое главное для Дзюбы — играть.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 26 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил четыре голевых паса.

Трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 млн евро.