Вратарь «Факела» Беленов: «Внизу турнирной таблицы борьба не хуже, чем в верхней половине»

Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о выступлениях воронежской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 27 туров РПЛ команда из Воронежа расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

«Сейчас каждый матч — это важные очки, в турнирной таблице плотность большая. И скажу, что внизу борьба не хуже, чем в верхней половине таблицы. Внизу даже чуть интереснее», — цитирует Беленова «РБ Спорт».

За три тура до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России «Факел» опережает 15-ю «Балтику», находящуюся в зоне вылета, всего на два балла.