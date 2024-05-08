Беленов рассказал, как относится к смене тренера в «Факеле»

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов ответил на вопрос о смене главного тренера.

Напомним, ранее команду покинул Сергей Ташуев, а на его место был приглашен Игорь Черевченко.

«Спокойно к этому отношусь. В моей карьере столько было тренерских перестановок, что даже не сосчитать», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 37-летний Беленов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 27 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.