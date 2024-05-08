Аршавин объяснил, почему назвал Тюкавина лучшим игроком апреля в РПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему проголосовал за форварда «Динамо» Константина Тюкавина в борьбе за звание лучшего игрока РПЛ в апреле.

«С его игрой связаны успехи «Динамо» в этом месяце. Тюкавин в полном порядке, забил в самом важном матче месяца «Зениту», — цитирует Аршавина официальный сайт РПЛ.

В прошлом месяце 21-летний Тюкавин принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил четыре мяча и стал автором одного ассиста. Всего на счету форварда 14 голов в текущей кампании, которые позволяют ему занимать второе место в гонке бомбардиров РПЛ.