Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Тюкавин тащит «Динамо» в этом сезоне»

08 Мая 2024 • 13:02 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин молодец, что не поплыл после всех выданных авансов и смог еще прибавить. Далеко не все молодые российские футболисты на это способны. В этом сезоне он просто тащит «Динамо», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний форвард принял участие в 27 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. По итогам 27 туров Премьер-лиги «Динамо» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «У «Химок» стоит задача — занять первое место»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему его не удивляют результаты «Сочи»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Терехов — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Возможно, он понял, что не может дать ничего коллективу»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мор считает, что мотивация «Зенита» в матче с ЦСКА будет выше, чем у «армейцев»
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Я играл на позиции центрфорварда»: Чернов рассказал о необычной тренировке Слишковича
13:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Беленов: «Внизу турнирной таблицы борьба не хуже, чем в верхней половине»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Беленов рассказал, как относится к смене тренера в «Факеле»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему назвал Тюкавина лучшим игроком апреля в РПЛ
13:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Тюкавин тащит «Динамо» в этом сезоне»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская не считает Тюкавина игроком европейского уровня
12:48 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал тройку лучших полузащитников РПЛ
12:42 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем Марио Фернандеса в «Зените»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Марио Фернандес в оставшихся матчах сезона слухи
12:25 · Россия. Премьер-лига
Шалимов вынес вердикт по пенальти в ворота «Зенита»
Все новости
Рекомендуем