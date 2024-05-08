Канчельскис: «Тюкавин тащит «Динамо» в этом сезоне»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин молодец, что не поплыл после всех выданных авансов и смог еще прибавить. Далеко не все молодые российские футболисты на это способны. В этом сезоне он просто тащит «Динамо», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
В текущем сезоне чемпионата России 21-летний форвард принял участие в 27 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. По итогам 27 туров Премьер-лиги «Динамо» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице.
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